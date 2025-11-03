Snap Aktie News: Snap am Abend mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap zeigt am Montagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Snap-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 7,81 USD.

Die Snap-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,81 USD. Bei 7,92 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 7,64 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,78 USD. Bisher wurden via New York 2.597.412 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 70,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Abschläge von 11,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,09 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,37 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,417 USD je Snap-Aktie stehen.

