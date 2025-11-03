Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 7,90 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 7,90 USD. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,92 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,78 USD. Bisher wurden heute 566.206 Snap-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,21 Prozent hinzugewinnen. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 12,48 Prozent wieder erreichen.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,09 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Mrd. USD – eine Minderung von 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,37 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,417 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison