Blick auf Snap-Kurs

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

04.09.25 16:10 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 7,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,26 EUR -0,02 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,22 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 7,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 651.976 Snap-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 83,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 4,29 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent auf 1,34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen