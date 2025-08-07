DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Blick auf Snap-Kurs

Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagabend an Boden

09.09.25 20:24 Uhr
Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagabend an Boden

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 7,28 USD.

Um 20:06 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 7,28 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,33 USD an. Bei 7,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 3.470.825 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,08 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

