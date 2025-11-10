Snap Aktie News: Snap macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Snap

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 8,40 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 8,40 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,43 USD. Bei 8,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.410.903 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 36,75 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 6,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 17,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Snap hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,09 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,78 Prozent auf 1,51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 10.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,357 USD je Aktie aus.

