Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Freitagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 8,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 8,14 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.935.185 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,25 Prozent. Bei einem Wert von 6,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Kursverlust von 15,06 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.11.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,09 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,365 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

