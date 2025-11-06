Snap Aktie News: Bullen treiben Snap am Donnerstagabend an

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,6 Prozent auf 8,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 11,6 Prozent auf 8,15 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 8,52 USD. Mit einem Wert von 8,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 11.354.302 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,04 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,09 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1,34 Mrd. USD, gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,01 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,412 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

