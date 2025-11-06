Snap Aktie News: Snap steigt am Donnerstagnachmittag stark

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 15,4 Prozent auf 8,43 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 15,4 Prozent auf 8,43 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,42 USD. Zuletzt wurden via New York 4.709.791 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 57,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,37 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 10.02.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,412 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

