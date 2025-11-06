Snap Aktie News: Snap steigt am Donnerstagnachmittag stark
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 15,4 Prozent auf 8,43 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 15,4 Prozent auf 8,43 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,42 USD. Zuletzt wurden via New York 4.709.791 Snap-Aktien umgesetzt.
Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 57,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.
Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,37 Mrd. USD gelegen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 10.02.2026 gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,412 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen