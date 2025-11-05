DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.560 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.987 +1,4%
Snap Aktie News: Snap am Abend mit Abschlägen

05.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 7,41 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,42 EUR -0,22 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 7,41 USD ab. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 7,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,34 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.749.052 Stück gehandelt.

Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,417 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
