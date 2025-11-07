Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Freitagabend stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,05 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,05 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.421.258 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 39,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 05.11.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,365 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

