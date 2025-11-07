DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.966 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.001 +0,6%
Aktie im Fokus

Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Freitagabend stärker

07.11.25 20:23 Uhr
Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Freitagabend stärker

Die Aktie von Snap gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,96 EUR -0,14 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,05 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.421.258 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 39,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 05.11.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,365 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie +14 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
