Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Freitagabend stärker

Die Aktie von Snap gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,05 USD.
Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,05 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.421.258 Snap-Aktien.
Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 39,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.
Am 05.11.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.
2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,365 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Snap-Aktie +14 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen
Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
