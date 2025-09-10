Snap Aktie News: Snap gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 7,17 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 7,17 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 7,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 809.762 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Snap-Aktie.

