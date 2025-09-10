Snap Aktie News: Snap gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 7,17 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 7,17 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 7,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 809.762 Snap-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Snap-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen