Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag kaum bewegt

21.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Im New York-Handel kam die Snap-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,74 USD.

Mit einem Kurs von 7,74 USD zeigte sich die Snap-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Bei 7,74 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,73 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 283.010 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 10,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Snap die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

