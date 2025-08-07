DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Snap im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Abend gefragt

22.08.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Snap zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 7,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,05 EUR -0,11 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 20:07 Uhr 2,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 7,33 USD. Bei 7,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 3.371.374 Stück.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,70 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,99 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,416 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

