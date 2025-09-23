DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.133 -0,3%Nas22.483 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1734 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Aktie im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Mittwochabend mit Abschlägen

24.09.25 20:24 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Mittwochabend mit Abschlägen

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 8,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
7,20 EUR 0,10 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 8,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 8,13 USD. Bei 8,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.654.571 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 60,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 19,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,413 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Bildquellen: Daniel Krason / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

