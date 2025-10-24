Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 7,89 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 7,89 USD zu. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,98 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.086.704 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 68,31 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 6,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

