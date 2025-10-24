DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Intel-Aktie dennoch leichter: Chipriese überrascht mit starken Zahlen Intel-Aktie dennoch leichter: Chipriese überrascht mit starken Zahlen
Snap im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Freitagabend freundlich

24.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 8,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,76 EUR -0,05 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 8,02 USD zu. Bei 8,02 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 3.333.052 Stück.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 65,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (6,91 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

