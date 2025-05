Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 8,35 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 8,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,48 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 441.831 Snap-Aktien.

Bei 17,33 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 51,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Mit Abgaben von 15,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 29.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Mrd. USD – ein Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,404 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Snap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor