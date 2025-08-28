Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Freitagnachmittag zu

Snap im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,15 USD nach oben.

Die Snap-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 7,15 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 7,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 591.694 Stück.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,73 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,98 USD ab. Abschläge von 2,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,414 USD je Aktie ausweisen dürften.

