DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

09.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 223,87 USD ab.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 223,87 USD. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 223,11 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,86 USD. Bisher wurden heute 111.064 Snowflake-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 249,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Mit einem Zuwachs von 11,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,17 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,68 Prozent.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

