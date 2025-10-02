DAX24.475 +1,5%Est505.667 +1,5%MSCI World4.337 +0,3%Top 10 Crypto16,47 +1,1%Nas22.885 +0,6%Bitcoin101.620 +0,7%Euro1,1741 +0,1%Öl64,79 -1,0%Gold3.894 +0,7%
Stahlgeschäft

thyssenkrupp-Aktie stabil: Gespräche mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture beendet

02.10.25 14:08 Uhr
Stahl-Joint-Venture gescheitert: thyssenkrupp fokussiert sich auf Jindal - Aktie wenig bewegt | finanzen.net

thyssenkrupp setzt für die Zukunft seines Stahlgeschäfts voll auf eine Lösung mit der indischen Jindal Steel International.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jindal Steel and Power Ltd.
1.063,80 INR 0,00 INR 0,00%
Charts|News|Analysen
thyssenkrupp AG
12,39 EUR 0,07 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gespräche mit der EP Group (EPG) des tschechischen Investors Daniel Kretinsky über eine paritätische Joint-Venture-Lösung für thyssenkrupp Steel Europe seien einvernehmlich beendet worden, teilte der Ruhrkonzerns aus Essen mit.

"Die EPG respektiert den Wunsch der thyssenkrupp AG, sich auf die Gespräche mit Jindal Steel International über dessen indikatives Angebot für thyssenkrupp Steel Europe zu konzentrieren, und hat sich bereit erklärt, sich aus den weiteren Gesprächen zurückzuziehen", heißt es in der Stellungnahme weiter.

EPG gibt überdies den bereits erworbenen 20-Prozent-Anteil an Steel Europe an den Mutterkonzern gegen Erstattung des Kaufpreises zurück.

Jindal Steel hatte Mitte September überraschend ein indikatives Angebot für das Stahlgeschäft von thyssenkrupp vorgelegt und versprochen, die grüne Transformation der Stahlerzeugung umzusetzen und dafür 2 Milliarden Euro beizusteuern.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 12,33 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
14:46thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14:46thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

