thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 12,26 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 12,26 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.441.573 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,09 EUR. Dieser Wert wurde am 16.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 74,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,32 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,29 Prozent verringert.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,281 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

