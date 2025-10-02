DAX24.437 +1,3%Est505.650 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.766 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tritt am Nachmittag auf der Stelle

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 12,35 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,93 EUR -0,40 EUR -3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 12,35 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 12,71 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 12,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.101.540 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,71 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 2,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,281 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
14:46thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14:46thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

