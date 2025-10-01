DAX23.845 -0,2%Est505.518 -0,2%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Aktienentwicklung

thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von thyssenkrupp

01.10.25 09:27 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 11,47 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,82 EUR 0,14 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 11,47 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,45 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.568 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 EUR) erklomm das Papier am 23.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei einem Wert von 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 270,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,32 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.11.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,281 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

