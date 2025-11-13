Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Abend kräftig

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,3 Prozent auf 255,55 USD abwärts.

Die Snowflake-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,3 Prozent auf 255,55 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 255,20 USD. Bei 264,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Snowflake-Aktie belief sich zuletzt auf 295.032 Aktien.

Bei 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 9,76 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 120,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 52,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

