Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 263,00 USD ab.

Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 263,00 USD nach. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,78 USD nach. Bei 264,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 127.594 Snowflake-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 120,23 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 54,29 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Snowflake-Anleger Experten zufolge am 02.12.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

