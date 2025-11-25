Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Dienstagabend nordwärts

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 247,74 USD.

Das Papier von Snowflake konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 247,74 USD. Bei 248,55 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,66 USD. Bisher wurden via New York 269.794 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 120,23 USD. Mit einem Kursverlust von 51,47 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 27.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 942,09 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse