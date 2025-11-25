Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 240,52 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 240,52 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snowflake-Aktie bei 238,07 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,66 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.985 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,48 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,23 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 50,01 Prozent Luft nach unten.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 942,09 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse