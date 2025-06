So bewegt ein Insider die BMW-Aktie

Insidertrade

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

Zu Insidertrades kam es am 30.05.2025 bei BMW. Die Transaktion wurde am 02.06.2025 publik gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan griff am 30.05.2025 bei BMW-Aktien zu. 2.780 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 78,60 EUR gekauft. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,50Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 6.466 Stück. BMW ist derzeit am Markt 46,18 Mrd. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 560.571.776 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 30.05.2025 einen Insidertrade. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.780 Aktien zu jeweils 78,60 EUR bekannt.

