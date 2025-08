BMW Aktie News: BMW am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 82,02 EUR ab.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 82,02 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 81,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,48 EUR. Zuletzt wechselten 396.587 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 90,90 EUR erreichte der Titel am 28.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 30,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,95 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 90,23 EUR.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,34 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,61 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,65 EUR je BMW-Aktie.

