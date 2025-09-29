So reagiert die CHERRY-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insidertrade bei CHERRY

CHERRY gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 26.09.2025 wurden bei CHERRY Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 29.09.2025 gemeldet. 15.074 CHERRY-Papiere zu jeweils 0,69 EUR erwarb am 26.09.2025 JKOK Ventures Anstalt, in enger Beziehung. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von CHERRY zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 8,20 Prozent auf 0,68 EUR.

Die CHERRY-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 2,70 Prozent im Minus bei 0,65 EUR. Die Aktien von CHERRY sind unterdessen 16,46 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 23.189.716 Wertpapiere.

Bereits am 26.09.2025 wurde eine Insidertrade von JKOK Ventures Anstalt ausgemacht. JKOK Ventures Anstalt fügte 60.089 Anteile zu jeweils 0,68 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net