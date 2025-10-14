SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 19,73 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 19,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 19,73 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 18,52 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.182.000 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Gewinne von 26,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2024 (4,87 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 305,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie aus.

