SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagabend auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,26 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 14,26 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bei 14,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.361.254 SoundHound AI-Aktien.

Bei 24,98 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 75,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,46 USD am 03.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 68,76 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 42,68 Mio. USD gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen