DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend behauptet

21.11.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von SoundHound AI. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SoundHound AI-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 11,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
11,26 USD -0,03 USD -0,27%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 11,28 USD an der Tafel. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,47 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 10,36 USD. Bei 11,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 5.997.564 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 121,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (6,39 USD). Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 76,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SoundHound AI ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,09 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

