SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SoundHound AI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 11,20 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,20 USD ab. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 11,05 USD. Bei 11,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.225.495 Aktien.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 55,16 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,99 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 25,09 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte SoundHound AI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert