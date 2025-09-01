Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Standard Chartered im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 13,63 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 13,63 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,56 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,61 GBP. Zuletzt wechselten 500.006 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 5,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,43 GBP fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 45,53 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,438 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,03 USD fest.

