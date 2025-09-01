Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 13,57 GBP abwärts.
Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,57 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 13,57 GBP. Bei 13,61 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 89.413 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,33 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,43 GBP am 05.09.2024. Abschläge von 45,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,438 USD je Standard Chartered-Aktie.
Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.
