Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 13,90 GBP abwärts.

Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 13,90 GBP nach. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,88 GBP nach. Mit einem Wert von 13,92 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.328 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,33 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,48 GBP. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,18 Prozent.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,438 USD je Standard Chartered-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,03 USD je Aktie.

