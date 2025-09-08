Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered steigt am Mittwochvormittag
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,07 GBP nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,07 GBP zu. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,08 GBP zu. Bei 14,02 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.456 Stück gehandelt.
Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (7,48 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 46,85 Prozent Luft nach unten.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,438 USD ausgeschüttet werden.
Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
