Kurs der Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag im Aufwind

10.11.25 12:04 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,70 EUR 0,40 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 16,21 GBP nach oben. Bei 16,26 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,24 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 394.294 Standard Chartered-Aktien.

Bei 16,26 GBP erreichte der Titel am 10.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 0,28 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 8,73 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,461 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,53 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert. Am 19.02.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

