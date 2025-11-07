Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 16,00 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 16,00 GBP nach. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,93 GBP. Bei 16,09 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 945.767 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 16,13 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 0,78 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,461 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 30.10.2025. Es stand ein EPS von 0,33 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
