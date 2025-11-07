Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,05 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 16,05 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 16,05 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,09 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 47.920 Aktien.
Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,13 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 0,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,73 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,461 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP gegenüber 0,28 GBP im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 USD fest.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
