Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 16,08 GBP. Bei 16,13 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,02 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.281.260 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Bei 16,13 GBP erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,73 GBP. Mit einem Kursverlust von 45,70 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,461 USD.
Standard Chartered veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,53 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP umsetzen können.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 24.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,19 USD je Aktie aus.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
