Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 15,92 GBP ab.

Das Papier von Standard Chartered befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 15,92 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,82 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,95 GBP. Zuletzt wurden via London 732.484 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei 16,00 GBP erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,73 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 45,16 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,461 USD je Standard Chartered-Aktie.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

