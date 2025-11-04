Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 15,64 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 15,64 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,52 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 16,00 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 979.722 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 16,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,73 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 44,19 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,462 USD ausgeschüttet werden.
Standard Chartered ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,20 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,13 USD je Aktie belaufen.
