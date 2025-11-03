Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 15,76 GBP zu.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 15,76 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,91 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,82 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.171 Stück gehandelt.
Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,91 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Bei 8,73 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 44,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,454 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,10 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
