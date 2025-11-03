Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gewinnt am Montagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 15,87 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 15,87 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,96 GBP aus. Bei 15,82 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 803.517 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,96 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,73 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 45,01 Prozent wieder erreichen.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,454 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 GBP je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen