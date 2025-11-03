Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gewinnt am Montagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 15,87 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 15,87 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,96 GBP aus. Bei 15,82 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 803.517 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,96 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,73 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 45,01 Prozent wieder erreichen.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,454 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 GBP je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

