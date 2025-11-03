Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 15,81 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 15,81 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,96 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,82 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.271.608 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,96 GBP. 0,95 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,73 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,454 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,290 GBP aus.

Am 30.10.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,33 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik