Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag billiger

04.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,73 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,73 GBP ab. In der Spitze büßte die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,73 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,00 GBP. Zuletzt wechselten via London 461.435 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,00 GBP) erklomm das Papier am 04.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 80,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,462 USD belaufen.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,33 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 24.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

