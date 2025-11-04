Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,73 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,73 GBP ab. In der Spitze büßte die Standard Chartered-Aktie bis auf 15,73 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,00 GBP. Zuletzt wechselten via London 461.435 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,00 GBP) erklomm das Papier am 04.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 80,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,462 USD belaufen.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,33 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 24.02.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 USD je Aktie.

