Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 15,89 GBP.
Um 09:07 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,89 GBP ab. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,87 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,95 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 73.312 Standard Chartered-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 45,07 Prozent sinken.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,461 USD belaufen.
Am 30.10.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,19 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
