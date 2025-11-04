Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,87 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,87 GBP. Bei 16,00 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 16,00 GBP. Zuletzt wurden via London 1.435.002 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 44,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,462 USD belaufen.
Am 30.10.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 GBP, nach 0,28 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Standard Chartered-Aktie.
